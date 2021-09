Inter, Insigne a parametro zero più di un’idea: chiede super ingaggio e non solo

I dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno in estate per l'attaccante e sono pronti a provare il colpo a zero

Alessandro Cosattini

Più di un’idea di mercato. L’Inter ha pensato a Lorenzo Insigne già nella scorsa finestra estiva e monitora con grande attenzione la situazione tra il giocatore e il Napoli. Al momento, l’attaccante non ha ancora ricevuto una proposta di prolungamento del contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Insigne aspetta, ma De Laurentiis ancora non l’ha contattato e per questo il giocatore è pronto a guardarsi attorno. Fa il punto sulla situazione Calciomercato.com, che si sofferma sulle richieste del giocatore e sulla posizione interista.

“Ci sarà da lavorare sulle richieste del numero 24 e del suo entourage, che chiede una cifra vicino ai sette milioni di euro alla firma, più un quadriennale da sei netti e la disponibilità dei diritti d’immagine. Cifre molto distanti dalla posizione del Napoli, che Insigne sente di meritarsi per quanto fatto in azzurro, con la vittoria dell'Europeo, e con gli Azzurri”, si legge.

I nerazzurri osservano gli sviluppi della situazione: sicuramente il nome di Insigne piace, ma alle giuste condizioni. “Idea di mercato, che potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi mesi. L'Inter ha messo gli occhi su Lorenzo Insigne e nelle prossime settimane cercherà di capire se ci sono le condizioni per portarlo a Milano a parametro zero la prossima stagione. Dopo un tentativo estivo, respinto al mittente dal Napoli che per il suo capitano chiedeva almeno 25 milioni di euro, Marotta si è messo al lavoro per regalarlo ai nerazzurri, senza costi di cartellino. Difficile, ma non impossibile”, spiega il sito.

(Fonte: Calciomercato.com)