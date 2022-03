Inter, Inzaghi: “Paghiamo ultimi 15′ dell’andata. Sanchez? Non l’ho tolto perché…”

A margine di Liverpool-Inter, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport del match di Champions League e non solo

Nel momento migliore per noi c'è stata anche l'espulsione di Sanchez che non ci voleva. Non ho assolutamente nessun rimpianto per non averlo tolto: solitamente sono molto attento a questo, ma stava facendo bene e mi serviva in campo. Nel finale avevamo un po' di problemi fisici, ho provato a preservare Dzeko che veniva da tre gare consecutive e sarà importantissimo a Torino. Non ho cercato di preservare l'1-0, ma di tenere la gara in ballo fino alla fine perché si può pareggiare anche in 10. Il rammarico è l'espulsione, perché il Liverpool aveva risentito del gol di Lautaro".