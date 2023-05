Inter, Inzaghi: “95 minuti dal sogno, dobbiamo cavalcarlo. Ma è solo il primo passo”

Le parole del tecnico a Mediaset: "Ho ragazzi maturi che sanno che abbiamo fatto il primo passo ma di strada per Istanbul ce ne manca ancora"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 2-0 col Milan, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così della prestazione dei suoi: "Sono stati bravissimi ad approcciare una partita non semplice: abbiamo fatto due gol e ne avremmo meritato qualcuno in più. Però siamo andati avanti, il secondo tempo siamo stati bravi a gestire la situazione: davanti avevamo un avversario di valore che è cresciuto nel secondo tempo.