Inter, Inzaghi: “Sulla buona strada, ma non ci piace mai perdere. Nella ripresa…”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta per 1-0 in amichevole questo pomeriggio in casa del Lens. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo affrontato una squadra che è più avanti di noi, ha cominciato prima, ma è stato un buon test. Nel primo tempo potevamo fare meglio, abbiamo fatto invece fatto un secondo tempo. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, peccato per il gol finale. Non ci piace perdere neanche le amichevoli, ma sapevamo le difficoltà davanti a questo pubblico ma è quello che cerchiamo".