Inter, Inzaghi: “Derby? Sarà battaglia. Un solo modo per raggiungere gli obiettivi”

Le parole del tecnico a Mediaset: "E' normale che fare un gol in trasferta per noi sarebbe molto importante"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Queste le sue parole: "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro ma nello stesso tempo sarà una partita dove l'aspetto mentale e motivazionale farà la differenza. Per Milano sarà una bellissima vetrina, ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. E' normale che fare un gol in trasferta per noi sarebbe molto importante: dobbiamo cercare di giocare partita per partita cercando di recuperare energie fisiche e mentali senza pensare a quello che sarà dopo. Per raggiungere gli obiettivi questo è l'unico modo".