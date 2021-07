Inter, Inzaghi: “Dimarco rimarrà con noi. Soddisfatto del lavoro dei ragazzi”

Le considerazioni dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole di Lugano

Queste le sue considerazioni: "Siamo andati bene, far dei nomi mi risulta difficile, ma sono tutti ragazzi seri. Dimarco sta facendo benissimo e penso proprio rimarrà con noi perché se lo è meritato per quanto fatto a Verona e nei primi 10 giorni di preparazione. Satriano ha tanta voglia di imparare e continuiamo così. Domani arriva De Vrij, dopodomani arriverà Brozovic e dobbiamo inserire anche i nuovi con tanta pazienza e lavoro. Sappiamo che abbiamo qualcosa di importante nella prossima stagione, ma siamo molto contenti e soddisfatti di come stanno lavorando i ragazzi in questi giorni".