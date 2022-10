Inter, Inzaghi: “Dimentichiamo la Champions, Samp insidiosa. Lukaku? Il piano…”

L'Inter torna a pensare al campionato, forte di una qualificazione agli ottavi di Champions League già conquistata. Della sfida con la Sampdoria ha parlato Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole: "Le vittorie portano autostima e felicità, veniamo da un momento importante ma le cose nel calcio vanno dimenticate in fretta perché già stasera abbiamo una partita molto insidiosa. Stankovic ha giocato con me, è preparato e ha vinto con la Stella Rossa. Farà di tutto per metterci in difficoltà, vengono dalla prima vittoria stagionale e sono motivati, noi dovremo essere attenti e concentrati. Lukaku? Si sta allenando senza problemi, è rientrato col gol. Cercheremo di aumentare il suo minutaggio, ma l'importante è che continui ad allenarsi in questo modo".