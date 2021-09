FCIN1908 / Convocati Inter, ecco chi è Sangalli: il sottovalutato amato dagli allenatori

Ecco chi è il centrocampista della Primavera nerazzurra, classe 2002, alla prima convocazione tra i grandi

Perchè proprio Sangalli? È questa la domanda che il tifoso medio dell'Inter si è fatto quest'oggi alla lettura dei convocati. Soprattutto pensando ai centrocampisti presenti nella rosa della Primavera nerazzurra: Sangalli non ha la qualità e i tempi di inserimento di Casadei, non ha la forza fisica di Nunziatini, non ha il nome "esotico" come Cecchini Muller e Andersen. Sangalli non è quel tipo di calciatore che ruba l'occhio per un dribbling o per un lancio millimetrico, non spicca per fisicità o per velocità. Eppure nessun allenatore, durante il suo percorso nel settore giovanile interista, è mai riuscito a fare a meno di lui: non è un caso, per esempio, che dopo il suo ingresso l'Inter abbia ritrovato equilibrio e sia riuscita a trovare il pareggio in Youth League contro il Real Madrid.