Inter, mancano intensità e attenzione per 90′: Inzaghi prepara le contromosse per Empoli

L'Inter non ha vinto 6 delle prime 12 partite giocate, sprecando quasi sempre occasioni per chiudere i match

"Ma quanto dura questa Inter ? Tanto, ma non ancora abbastanza. Per un’oretta almeno la squadra con lo scudetto cucito conduce, spreme, attacca, produce e molto spesso dilapida. Poi, quando deve respirare, i nodi vengono al pettine". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al calo di intensità dell'Inter di Simone Inzaghi, specialmente evidenziato nelle ultime due partite. Errori individuali e indole offensiva della squadra possono essere due motivazioni valide ma è necessario porre un correttivo in tempi brevi. "La delusione amarissima di domenica sera ha lasciato questa sensazione condivisa nel club nerazzurro: manca intensità e a volte pure attenzione sparsa per tutti i 90 minuti. Quindi è là, nella testa dei suoi soldati, che sta lavorando Inzaghi per raddrizzare la rotta quanto prima", commenta ancora il quotidiano.

L'Inter non ha vinto 6 delle prime 12 partite giocate, sprecando quasi sempre occasioni per chiudere il match o non sfruttando appieno quanto creato. "C’è una carta, però, che Inzaghi potrebbe tornare a pescare dal mazzo: Joaquin Correa resta l’uomo da scatenare a gara in corso, darebbe lo sprint per il contropiede. Peccato che fin qui l’argentino abbia lasciato poche tracce di sé. La doppietta di Verona è stata un’illusione ottica, ma dopo l’infortunio El Tucu sarà disponibile a Empoli domani", conferma La Gazzetta dello Sport. Una nuova arma in più potrebbe essere Alexis Sanchez, che potrebbe anche esordire dal 1' contro l'Empoli e, sempre contro i toscani, potrebbe trovare spazio anche Vecino così come Dimarco, destinato a tornare titolare.