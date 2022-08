Inter, Inzaghi promuove un esperimento: soluzione utile nelle emergenze

Il tecnico nerazzurro ha più soluzioni per incidere a gara in corso rispetto alla scorsa stagione

Daniele Vitiello

Il mercato che sta per concludersi consegnerà nelle mani di Inzaghi una rosa sicuramente con più alternative in fase offensiva rispetto alla passata stagione. Già a Lecce il tecnico ha fatto ricorso alla profondità della panchina per agguantare in extremis i tre punti dopo il pareggio dei salentini.

Proprio dal via del Mare, sono arrivate indicazioni importanti per il prosieguo della stagione. L'impiego in contemporanea di Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ha dato i suoi frutti, senza pregiudicare l'equilibrio in campo della squadra.

Inzaghi per questo può sorridere, come sottolinea anche Sport Mediaset: "Dzeko aggiunto a Lautaro e Lukaku è soluzione che non toglie eccessivo equilibrio ma per ora può rimanere destinata alla voce situazioni di emergenza".