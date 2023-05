Inter, Inzaghi ha le idee chiare: ecco chi giocherà contro la Fiorentina

In vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, il tecnico nerazzurro ha le idee chiare sull'undici titolare

Contro il Napoli Simone Inzaghi ha fatto uso massiccio del turnover. La strategia del tecnico ha retto fino a quando Roberto Gagliardini non ha deciso di farsi cacciare al 40' del primo tempo. Le scelte dell'allenatore erano state fatte in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì. "Inzaghi vuole iniziare subito ad alzare trofei e contro la Viola userà di nuovo i titolari, da Acerbi a Darmian dietro, passando per Dumfries e Dimarco sulle fasce", sottolinea la Gazzetta dello Sport.