Inter, Inzaghi chiamato all’impresa: c’è una questione urgente da risolvere

Tra le varie situazioni da gestire, ce n'è una che in casa Inter sembra prioritaria. La sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Perisic non c’è più e mai come a Roma l’Inter se n’è accorta. Adesso Inzaghi ha un’urgenza: recuperare ad alti livelli Gosens. Il tedesco è smarrito, non è più lui. E il problema non è fisico, almeno non più. Ha saltato un anno intero, ma ora i parametri sono ok. Il nodo è mentale, psicologico. Robin ha perso fiducia. Avrebbe immaginato di avere più spazio la scorsa primavera, ha sofferto anche le critiche durante l’estate. Avrebbe bisogno di continuità di impiego, vale a dire tre o quattro partite di fila da titolare per capire, capirsi, ritrovarsi. Ma non è una continuità che Inzaghi può garantirgli, al netto di una maglia che probabilmente ritroverà martedì contro la Cremonese".