Inter, Inzaghi in conferenza: “Grande approccio. De Vrij e Bastoni a Roma? Speriamo”

Le parole del tecnico nerazzurro al triplice fischio del match del Meazza

Al termine di Inter-Spezia di questo pomeriggio, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Io penso che sia stato un passo in avanti. Era una partita importante, non semplice, ma i ragazzi sono stati bravissimi ad approcciarla nel migliore dei modi come a Venezia. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo tenuto ordine e concesso pochissimo, ottenendo una vittoria che ci consente di continuare la nostra striscia positiva".