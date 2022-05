Inter, oggi Inzaghi incontra Zhang: tutti i nomi sul tavolo. E Il rinnovo…

Il tecnico nerazzurro sarà in viale della Liberazione per parlare con il presidente e la dirigenza

In casa Inter questo non è per nulla un giorno banale. C'è da tirare le somme sulla stagione appena finita e gettare le basi su quella che inizierà tra qualche settimana. Lo si farà nel summit programmato tra Simone Inzaghi, al dirigenza e Steven Zhang. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Inzaghi, l’a.d. Marotta e il d.s. Piero Ausilio avevano stabilito di vedersi nel primo giorno utile dopo la fine del campionato, quando la rincorsa sul Diavolo pareva possibile. Lo faranno oggi che lo scudetto è solo un rimpianto, in tarda mattinata, e incroceranno anche Steven Zhang, diventato nel tempo un amico di Simone e non solo il suo datore di lavoro. Il presidente ha dato la benedizione al rinnovo del contratto di Inzaghi, prossimo a guadagnare 5,5 milioni fino al 2024, con un’opzione esercitabile per il 2025".