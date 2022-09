Inter, Inzaghi: “Ragazzi bravi, ho bisogno di tutti. Lukaku? Dopo la sosta”

Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter, si è presentato in conferenza stampa al termine della gara vinta dai nerazzurri contro il Viktoria Plzen. Queste le sue considerazioni, raccolte da TMW: "Siamo contenti, perché sapevamo che l'avversario sarebbe stato da non sottovalutare. Sappiamo il percorso di tutte le squadre italiane che sono venute qui a Plzen. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e ho fatto loro i complimenti nello spogliatoio".

"È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni, io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo".