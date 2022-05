Inter, un solo pensiero per Inzaghi: vuole centrare un record. Pronto il rinnovo

Il tecnico dei nerazzurri vuole scrivere la storia del club: intanto è pronto il prolungamento del contratto

"Simone e il club sono pronti a rinnovare il loro accordo di almeno un altro anno, più eventuale opzione per una seconda stagione" rivela La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano aggiunge i dettagli: "Un’intesa che conferma la grande fiducia che la società ha nel suo allenatore: il contratto attuale scade nel 2023, quello nuovo arriverebbe almeno fino al 2024, con ingaggio portato da 4 a 5,5 milioni netti a stagione. Accordo da tecnico top, per una squadra che dovrà restare a lungo al top in Italia e in Europa, almeno secondo le aspettative della società e le ambizioni di Inzaghi stesso, uno che ama alzare ogni anno l’asticella".