Inter-Bayern, Inzaghi prepara la rivoluzione: 3 mosse per riscrivere la storia

Il tecnico dei nerazzurri pensa a ben quattro cambi nell'undici di partenza rispetto al ko contro il Milan nel derby

Alessandro De Felice

Invertire una tendenza 'antipatica e pericolosa'. È questo l'obiettivo di Simone Inzaghi, che ieri ha utilizzato parole incisive nel discorso alla squadra in sala video. L’Inter, a San Siro contro il Bayern, ha solamente perso nella propria storia: tre partite, tre sconfitte, dalla Coppa Uefa 1988-89 alle Champions 2006-07 e 2010-11. Bisogna invertire la rotta: vale per il club, vale per l’allenatore.

Il tecnico dell'Inter sta pensando a qualche cambio e soprattutto a qualche esclusione eccellente in vista della sfida contro il Bayern Monaco, in programma domani sera a San Siro.

"Stavolta il tecnico ha avuto bisogno di tornare con energia su alcuni argomenti, tattici e non, già affrontati nel post Lazio - rivela La Gazzetta dello Sport -. Il richiamo all’attenzione e alla concentrazione, con particolare riferimento al secondo e al terzo gol del Milan nell’ultimo derby, non è mancato. L’Inter non è diversa negli uomini dalla squadra che la scorsa stagione, per lunghi tratti, sapeva alzare il muro di fronte agli avversari. E per muro si intende la fase difensiva nel suo complesso. Se il rendimento è così lontano, nel parallelo, vuol dire che sono i giocatori ad aver abbassato il livello. Questione di testa, appunto. E di motivazioni, forse per qualche titolare venute un po’ meno".

Inzaghi pensa a tre mosse - oltre al ritorno dal 1' di Gosens - per dare una scossa alla sua Inter in vista dell'esordio nella Champions 22/23:

"Dzeko sarà il partner di Lautaro, dopo esser partito dalla panchina col Milan. Del bosniaco parliamo in altra pagina, di quel che può dare in termini di esperienza e vicinanza a Lautaro. Ma non è l’unica variazione in vista. Inzaghi sta pensando di cambiare tutta la catena di sinistra. E dunque Dimarco si gioca molte chance per rilevare il posto di Bastoni, molto in difficoltà nel derby. Dimarco garantisce rapidità e uscita di palla veloce: contro attaccanti rapidi come quelli tedeschi, può essere una soluzione logica. Davanti a lui sta sgommando Gosens. Il tedesco ha bisogno di continuità, in questo momento l’alternanza dentro/fuori non gli fa bene. Ha necessità di aggiungere minuti, troppo pochi quelli messi insieme partendo dalla panchina.

E poi, Mkhitaryan. L’armeno è entrato molto bene nel derby e questa cosa non è sfuggita allo staff di Inzaghi. È una candidatura importante, che si fa largo in un reparto che lo scorso anno era una filastrocca senza soluzione di continuità. Mkhitaryan insidia Barella, più di Calhanoglu: è una traccia da seguire, un’ipotesi allo studio che andrà verificata anche con l’allenamento di stamattina, il primo “vero” in vista Champions".

Il tecnico dell'Inter sta pensando anche a una variazione tattica per sistemare la fase difensiva, un vero e proprio problema in questo avvio di stagione:

"L’accorgimento con il Bayern sarà quello di abbassare il baricentro di qualche metro: non concedere campo ai velocisti di Nagelsmann è l’obiettivo. Peraltro, già contro il Milan qualcosa si era visto in tal senso: i nerazzurri hanno giocato con un baricentro medio di sei metri più basso rispetto alla sfida con la Lazio, giusto per avere un riferimento. Il tutto è stato poi vanificato dagli errori individuali, nel derby".

Ma al netto della preparazione della partita, il quotidiano conclude 'suggerendo' la vera soluzione per evitare nuovi blackout: "Forse il vero Everest da scalare domani sarà proprio ridurre il numero di regali agli avversari".