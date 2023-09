Inter, Inzaghi non cambia mai: rischio calcolato. Pavard e Frattesi in attesa

Il tecnico nerazzurro punta sempre sui suoi e preferisce non rischiare: per i nuovi bisogna attendere il momento giusto

Simone Inzaghi sposa totalmente il concetto, come dimostrano le scelte in avvio di campionato.

“Al primo anno lo scudetto è scivolato via per due fattori. L’infortunio di Brozovic a marzo segnò il primo scossone alle certezze nerazzurre, quando l’allora insostituibile fu costretto a fermarsi per infortunio, l’Inter raccolse due punti in due partite, rallentando la sua marcia che già aveva subito una brusca frenata due settimane prima: la squalifica del croato si trasformò in un clamoroso 0-2 interno col Sassuolo. Poi arrivò la trasferta a Bologna, unica gara saltata da Handanovic. E Radu fece il resto”.