Inter, una cosa da tenere a mente. Inzaghi insisterà su questa strada? Ieri alla Pinetina…

Dopo la vittoria contro il Verona, l'Inter è proiettata alla sfida di venerdì contro lo Spezia

Gianni Pampinella

Alla sua prima stagione in nerazzurro, Joaquin Correa è stato spesso vittima di infortuni muscolari. Il Tuco non ha potuto dare a pieno il suo contributo, ma quando chiamato in causa in alcune partite è stato determinante. Anche col Verona l'argentino ha disputato un'ottima partita prima di lasciare il campo. Insieme a Edin Dzeko formano una coppia d'attacco ben assortita per caratteristiche. "Logico allora pensare che Inzaghi possa insistere su questa strada, da qui in avanti. Per lo scudetto, questa rischia di diventare la via maestra", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Correa ha tutto per guadagnarsi continuità fin da venerdì, a La Spezia. Dzeko andrà gestito, il Tucu però sta mettendo in discussione la titolarità di Lautaro. In fondo, è proprio quel che da lui si aspettava Inzaghi, che lo ha voluto, aspettato e difeso quando non riusciva a trovare il campo con frequenza. Inzaghi ama i giocatori tecnici che siano in grado di creare superiorità numerica, sulla trequarti".

"Correa garantisce questo. È bene tenerlo a mente, da qui in avanti. E anche ragionando in prospettiva. Correa, in fondo, è un 10 atipico, con caratteristiche particolari. Ma pur sempre un 10. E non può esser dimenticato quando si sussurra per il futuro il nome di Dybala. Dzeko-Correa, allora, diventa un piatto principale per questa volata scudetto, ma anche un antipasto possibile per il menu di domani. L’Inter è affamata, questo è certo. L’aria ad Appiano, ieri pomeriggio, era decisamente piacevole. La testa pesante, ora, è solo un ricordo".

(Gazzetta dello Sport)