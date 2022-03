Inter, Inzaghi striglia la squadra: la richiesta del tecnico è stata subito accolta

Ad Appiano lungo faccia a faccia tecnico-dirigenti per la svolta

Il periodo non è dei più semplici. L'Inter di febbraio è lontana parente della squadra ammirata fino a gennaio. Un calo evidente che preoccupa Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, ieri presente con Marotta, Ausilio e Baccin. Ecco perché, in vista del rush finale, ieri ad Appiano c'è stato un faccia a faccia tecnico-dirigenti per la svolta. "La lunga chiacchierata è stata proficua per mettere un punto fermo e ripartire. La richiesta al tecnico è stata scontata e accolta subito: basta concedere alibi ai giocatori, adesso inizia il tempo della responsabilità. Tecnico e dirigenti ieri hanno convenuto sulla causa principale di questo crollo misterioso: la stanchezza, sia quella del fisico che quella della mente".

"Gli effetti su una squadra spremuta come un limone per mesi si sono visti tutti insieme tra febbraio e inizio marzo, così la classifica ha smesso di essere amica: i nerazzurri non sono più padroni del proprio destino. Queste nove giornate più una da recuperare saranno un esame per misurare pure la crescita dello stesso Simone, alla prima esperienza in un top team con ambizione di successo".