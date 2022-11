Inter, Inzaghi valuta una mossa a sorpresa per spiazzare la Juventus

Ci sono ancora delle ore a disposizione di Simone Inzaghi per studiare la strategia migliore per Juventus-Inter di questa sera. Le scelte di formazione sembrano quasi scontate, con l'unico dubbio legato alle condizioni di Alessandro Bastoni : al suo posto, in caso di forfait, pronto Francesco Acerbi (che in ogni caso potrebbe giocare anche al posto di De Vrij ).

Inter, la possibile mossa tattica di Inzaghi

Ma non è tutto. Perché il tecnico nerazzurro si riserva comunque la possibilità di sorprendere Allegri e la sua Juventus in qualche modo. Come? Cambiando l'ordine delle pedine in mezzo al campo. La Gazzetta dello Sport riporta infatti una mossa tattica al vaglio in questo momento nel ritiro nerazzurro: "La possibilità che Mkhitaryan si abbassi vicino a Calhanoglu, che sarà prevedibilmente schermato dai centrocampisti bianconeri. Nel giorno in cui tra i convocati torna Brozovic - inizialmente in panchina, pronto a entrare -, Inzaghi si tiene stretta la possibilità di una doppia costruzione in mezzo. Della serie: tu blocchi Calha? Io sfrutto la capacità di lettura di Mkhitaryan, che già in passato ha dimostrato di sapersi destreggiare anche da regista".