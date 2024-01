"Da domani Inzaghi scenderà nei dettagli del piano tattico, con i suoi. Come prima dell’andata, batterà su un tasto in maniera ossessiva, ovvero la necessità di evitare le ripartenze, di concedere alla Juventus il terreno preferito, ovvero quello di innescare i suoi attaccanti in velocità. Il pericolo numero uno non può non essere Vlahovic, considerato il momento di forma del centravanti di Allegri. Ma il giocatore considerato il vero motore juventino è Rabiot, uomo in grado di strappare e di cambiare passo".