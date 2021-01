Inter-Juve la gara di Vidal: il cileno vuol far male alla sua ex per rispettare una promessa

“Ne faccio uno, poi ne metto dieci”. Arturo Vidal non si nasconde di certo davanti alle responsabilità. Le aspettative nei suoi confronti da quando è arrivato all’Inter sono state altissime, non sempre rispettate, ma c’è ancora tempo e modo di rimediare. Il gol in Coppa Italia potrebbe aver sbloccato il cileno, che aveva promesso di arrivare in doppia cifra una volta sbloccatosi. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus al centrocampista, tra gli ex di turno di Inter-Juventus di domenica sera: “Per mantenere la promessa fatta su Instagram dopo il pareggio contro la Roma, Arturo ora deve “metterne” dieci. A partire, perché no, dalla Juve, la sua Juve, per rilanciarsi con la maglia dell’Inter dopo un avvio di stagione con più ombre che luci”.

Conte si aspetta una prova di altissimo livello dal suo pupillo: “I due si sono ritrovati a Milano con l’obiettivo di togliere lo scettro a quella Juve vincente che insieme hanno contribuito a costruire”.

In bianconero il cileno ha collezionato 48 in 171 partite, vincendo il campionato al primo colpo e inaugurando un ciclo di scudetti ancora in corso. Prima di passare al Bayern Monaco, Vidal aveva giurato di rimanere “per sempre uno juventino nell’anima”. La sua carriera ha però preso una piega del tutto inattesa, come sottolineano i colleghi della rosea: “La storia ha portato Vidal a diventare nerazzurro insieme a Conte. Domenica un match speciale: i tifosi dell’Inter sperano che la conta verso i dieci gol promessi parta proprio dalla Juve. E che l’epilogo del primo anno sia lo stesso vissuto in bianconero”.