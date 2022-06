Inter, riecco Kehrer: il PSG lo offre, i nerazzurri lo valutano in un solo caso

Il difensore tedesco è stato proposto dal PSG nella trattativa per Skriniar: la risposta del club nerazzurro

Alessandro De Felice

Milano-Parigi resta un asse caldissimo. Inter e Paris Saint-Germain continuano a dialogare sul fronte Skriniar, con il club transalpino che insiste e ha messo sul piatto 60 milioni di euro per il difensore slovacco. Una cifra ritenuta troppo bassa dallo stato maggiore nerazzurro, che chiede almeno 80 milioni.

Nelle ultime ore, il nuovo direttore sportivo Campos ha proposto all'Inter il cartellino di Thilo Kehrer. Il 25enne difensore tedesco fu vicino ai nerazzurri già in passato, con l'interessamento del sodalizio meneghino ai tempi del settore giovanile dello Schalke 04. Poi non se ne fece più nulla, con il calciatore che si trasferì al PSG nel 2018 per 37 milioni di euro.

Kehrer ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è fuori dai piani del Paris Saint-Germain. Come riferisce Tuttosport, l'Inter vorrebbe monetizzare dalla cessione di Skriniar e ha scelto Milenkovic come sostituto dello slovacco: accordo con l'entourage, mentre l'intesa con la Fiorentina potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 15 milioni.

I nerazzurri continuano a lavorare anche per Bremer e vogliono trovare un accordo con il Torino che al momento manca. Secondo il quotidiano, l'affare Kehrer potrebbe decollare solo nel caso in cui dovesse saltare una delle trattative per Bremer e Milenkovic. Un'operazione parallela e non collegata all'eventuale passaggio di Skriniar al PSG.

L'Inter lavora su più fronti e attende novità per regalare a Simone Inzaghi due rinforzi in difesa. Nel casting si è aggiunto anche Thilo Kehrer, un vecchio pallino che nelle prossime settimane potrebbe tornare di moda.