Inter, Kostic il post-Hakimi perfetto. “C’è la contropartita, piace molto in Bundes”

Il serbo Filip Kostic è considerato il profilo ideale per la successione del marocchino: ma il prezzo cash è fuori budget

E' ancora in fase calda la trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi, che sembra essere il profilo che sarà sacrificato per sistemare i conti. In caso di addio del marocchino, però, i nerazzurri avranno l'arduo compito di sostituirlo adeguatamente. E il profilo è già stato scelto: "Per caratteristiche - scrive Tuttosport -, Filip Kostic è il giocatore che più ricorda Hakimi. Considerato che è un attaccante prestato al ruolo, capace di segnare ma pure di rifornire di assist i compagni, come provano i 17 (!) nell’ultima Bundesliga con l’Eintracht.