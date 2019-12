Inter, Percassi dà il via libera per Kulusevski. Scelta la pedina di scambio con l’Atalanta

L’Inter è al lavoro per garantire ad Antonio Conte i rinforzi necessari per continuare a lottare per la vetta della classifica. Arturo Vidal è sempre più in rotta con il Barcellona: secondo quanto riporta SportMediaset, il cileno non ha abbandonato l’allenamento di rifinitura pre-Clasico, come sembrava in precedenza, ma è pronto a chiedere la cessione. L’Inter continua a lavorare sul fronte Kulusevski: Zhang ha già ottenuto il via libera dai Percassi, il suo agente ha aperto ad un trasferimento a gennaio. Conte, invece, sta convincendo i suoi amici D’Aversa e Faggiano a dare l’ok al suo passaggio subito in nerazzurro. A Parma potrebbe andare Barrow, mentre a Bergamo potrebbe finirci Politano.