Inter, la domanda più ricorrente: dove sono finiti i leader? Il club ha bisogno di loro 3

"Nei mesi in cui tutto era rosa e fiori, l’Inter aveva battezzato i suoi uomini- simbolo usando la leva dei rinnovi. Presupponeva un investimento non solo economico ma simbolico. Quasi sentimentale", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Ad esempio, a scudetto appena vinto, Alessandro Bastoni aveva allungato fino al 2024 con un nuovo contratto da quattro milioni, bonus compresi. La mossa sul mancino della difesa era solo l’inizio, perché anche altri compagni hanno subito lo stesso lauto trattamento. Il rinnovo di Lautaro Martinez è arrivato a fine ottobre. Se c’era un modo per farlo re dell’attacco nel dopo-Lukaku, eccolo nero su bianco".

"Il nuovo contratto di Barella è diventato ufficiale subito dopo, a novembre. Per ultimo arriverà Brozovic, la cui firma è ormai in cassaforte, ma la cui dipendenza è patologica: l’Inter non conosce più vittoria senza di lui. Al netto della centralità del regista croato, i tre nerazzurri rinnovati in tempi diversi sono diventati autentici simboli dell’Inter di Simone. La squadra si è specchiata a lungo nel coraggio di Bastoni creatore fino ai limiti dell’area avversaria, nella capacità tambureggiante di Barella tra centrocampo e attacco, nelle doti balistiche del Toro Martinez. Al netto di qualche guizzo qua e là, nel calo interista ci sono però dentro tutti e tre, chi più, chi meno. Eppure, per carisma e rendimento, dovrebbero guidare squadra e spogliatoio. Uscire da questo buio, ritrovare la luce, dipenderà da loro e non soltanto da Simone".