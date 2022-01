Inter, la probabile formazione: Bastoni c’è, gli esterni e il dubbio in attacco

Prove di formazione in casa Inter verso la sfida di domani alle 18 contro il Venezia: cambi in ogni reparto per Inzaghi

Alessandro Cosattini

Prove di formazione in casa Inter verso la sfida di domani alle 18 contro il Venezia. In attesa di novità sui tamponi degli ospiti, Simone Inzaghi sta preparando il match di domani con i suoi ad Appiano Gentile. Cambi pronti rispetto alla Coppa Italia, dalla porta e la difesa al centrocampo e l'attacco. Ecco le probabili scelte per Sky Sport.

Rientrano tanti titolari rispetto alla coppa con l'Empoli. In difesa ponti Skriniar, de Vrij e Bastoni, che oggi è diventato papà di Azzurra ed era regolarmente in campo nel pomeriggio. A centrocampo riecco il terzetto con Barella, Brozovic e Calhanoglu, sulle fasce Dumfries e Perisic. In attacco il vero dubbio di formazione per Sky: Lautaro favorito su Sanchez, ma il ballottaggio è aperto. Dzeko verso una maglia da titolare invece, è il più riposato dopo la coppa.

(Fonte: SS24)