Inter, la solidità nasce in spogliatoio: “Inzaghi leader, impossibile litigare con lui”

Nasce dallo spogliatoio la grande coesione dell'Inter di Simone Inzaghi: il tecnico, come scrive il Corriere dello Sport è leader e mediatore e punta lo scudetto per consacrarsi in modo definitivo. Scrive il quotidiano: "Inzaghi, infastidito dal ruolo di favorito e scocciato per il ko di Bastoni, ha una dote di natura: riesce con un sorriso a smorzare qualsiasi tensione o conflitto. E’ sempre stato guidato, sul campo da centravanti e in panchina da allenatore, da uno spirito positivo. In queste ore di preparazione al derby d’Italia con la Juve, atteso come una finale perché la rivalità in famiglia con Allegri dura da una vita, ha trasmesso tranquillità allo spogliatoio. Lo scudetto cancellerebbe l’ombra del sorpasso del Milan nel 2022 e completerebbe un ciclo in cui ha già vinto due Coppe Italia, due Supercoppe e fatto sognare il popolo nerazzurro con una finale di Champions. Niente male. Se aggiungete che per il quarto anno di fila (il primo con la Lazio, i tre successivi con l’Inter) ha guadagnato l’ingresso tra le prime sedici d’Europa, capirete perché Simone va inserito nella scia dei tecnici più celebrati.