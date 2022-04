Inter, lacrime per Radu anche ad Appiano. Discorso di Inzaghi nello spogliatoio

Il giovane portiere è risultato ancora scosso dopo l'errore commesso a Bologna nel match perso dall'Inter

Ionut Radu faticherà a scrollarsi di dosso la rabbia e la delusione per l'errore commesso in Bologna-Inter. Dovrà provarci, comunque. Perché tra pochi giorni l'Inter scende in campo e potrebbe aver bisogno nuovamente di lui. Se non sarà pronto, Inzaghi sarà costretto a virare su Cordaz. Ieri ad Appiano c'è stato spazio per un ulteriore sfogo, come spiega il Corriere della Sera: "Le lacrime ci sono state, e tante, manca il premio di consolazione e chissà se arriverà il 22 maggio, ultimo turno di campionato. Il giorno dopo di Ionut Radu è scivolato tra abbracci fraterni e pacche sulle spalle dei compagni. L’errore di Bologna rischia di far perdere lo scudetto all’Inter. Il 24enne romeno, secondo portiere da due stagioni, a giugno se ne andrà, forse all’estero, più probabile in una neopromossa in Italia, anche se c’è lo scoglio di un ingaggio alto: 1,8 milioni netti".