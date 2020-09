Inter, Lampard su Kanté: “Cerchiamo una soluzione per accontentare tutti. Vediamo…”

Antonio Conte non si accontenta di Arturo Vidal e continua a sognare un altro suo vecchio calciatore, N’Golo Kanté, per completare il centrocampo. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Express, nonostante le due presenze da titolare il centrocampista francese può lasciare già in questa sessione di mercato il Chelsea.

Al termine della sfida contro il West Bromwich, terminata con il risultato di 3-3, il tecnico dei Blues Frank Lampard ha commentato in conferenza stampa le voci sulla possibile partenza di Kanté, non chiudendo le porte alla sua partenza.

“Ci sono molti rumors e bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione che possa accontentare il calciatore, me e la società. Abbiamo una rosa molto ampia, ma al momento sono (Jorginho e Kanté, ndr) a nostra disposizione. Vedremo cosa succederà con il passare del tempo”. Lampard ha anche aggiunto: “Di nuovo, queste sono voci, non posso parlare di queste cose. Per i calciatori nostri, non sono nella posizione per parlare di quello che può succedere, proprio come per i calciatori di altre squadre. Continuerà a fare in questo modo“.