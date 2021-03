Inter-Lautaro, fumata bianca: intesa per il rinnovo, le cifre. E la clausola…

L'attaccante argentino prolungherà il suo contratto con i nerazzurri: accordo tra le parti, si attende l'ufficialità

Il matrimonio tra l'Inter e Lautaro Martinez non è mai stato così saldo: l'attaccante argentino, rimasto a Milano a causa del rinvio delle gare di qualificazione al Mondiale in Sudamerica, è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2024, con annesso aumento di ingaggio. Il Toro, recentemente diventato padre, sta attraversando un momento d'oro sia dentro che fuori dal campo, il che lo ha spinto a prolungare la sua permanenza in Italia: per la fumata bianca, secondo Tuttosport, è solo questione di tempo.