FCIN1908 / Verso Juve-Inter, Lautaro torna negativo al Covid: il Toro si allena ad Appiano

Arrivano grandi notizie da Appiano Gentile, centro d'allenamento dell'Inter, in vista della sfida di domenica sera a Torino contro la Juventus

Come appreso da FCInter1908.it, infatti, Lautaro Martinez, positivo al Covid dallo scorso 21 marzo, si è negativizzato ed è tornato ad allenarsi alla Pinetina da solo a disposizione di Simone Inzaghi per preparare la cruciale sfida di campionato contro i bianconeri. Un'ottima notizia per il ragazzo e per tutta l'Inter, per una serata che può valere una stagione.