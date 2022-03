Inter, Lautaro torna e punta la Juventus: con i bianconeri un conto in sospeso

L'attaccante è risultato negativo al Covid ed è tornato ad Appiano Gentile per allenarsi verso la sfida con i bianconeri

Daniele Vitiello

Lautaro Martinez si è messo alle spalle il Covid. Simone Inzaghi ha ricevuto la notizia che attendeva con ansia all'inizio della settimana che porta al derby d'Italia con la Juventus. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La settimana chiave comincia con un sorriso, e visto il periodo è già un bel segnale. Presto per dire se il vento sia cambiato in casa Inter, ma dopo mesi burrascosi a livello di risultati e prestazioni, c’è bisogno di tornare a pensare positivo. E il fatto che Lautaro Martinez non lo sia più – almeno clinicamente – è la migliore notizia che potesse ricevere Simone Inzaghi a una settimana dalla supersfida in casa della Juve".

Anche il calciatore ha reagito ovviamente con grande entusiasmo, fiondandosi in campo per riprendere la preparazione: "Come un bambino che si sveglia la mattina di Natale e trova i pacchi sotto l’albero, Lautaro è rientrato in campo con un sorriso largo così e più carico che mai: lo stop forzato gli ha permesso di staccare la spina dalle tensioni degli ultimi mesi e godersi di più la famiglia. A volte basta per ricaricare a pieno le batterie".

Nel mirino del Toro c'è la prossima avversaria in campionato: "Lautaro ha un conto in sospeso con la Juve, e un nuovo tabù da sconfiggere: da quando è in Italia non ha mai segnato in casa dei bianconeri e in campionato ha sempre perso allo Stadium. Stavolta ci torna con altri gradi sul petto: il nuovo contratto ha certificato il nuovo status di top player, ma ora serve una grande prova in una sfida scudetto per dimostrarsi all’altezza del ruolo".