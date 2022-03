Inter, Lautaro via? Marotta attende segnali da due club: già contattato l’agente

Il 'Toro' non è considerato incedibile e può lasciare i nerazzurri davanti a una grande offerta già in estate

Lautaro non è sulla lista dei partenti ma non può essere considerato un incedibile. L'Inter vuole cautelarsi e attende delle risposte entro un paio di mesi per bloccare il sostituto: il candidato numero uno resta Paulo Dybala, ma non è l'unico nome sulla lista della dirigenza nerazzurra.