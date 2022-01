Inter-Lazio, probabili formazioni: novità Gagliardini, Sanchez e Basic in pole

Si avvicina il match di San Siro in programma stasera alle 20.45: ecco le probabili formazioni di Inter e Lazio

Alessandro Cosattini

L’Inter è pronta a scendere in campo per la prima volta in questo 2022. A San Siro, la squadra di Simone Inzaghi ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la 21ª giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro nelle scorse ore ha ritrovato Edin Dzeko, negativo al Covid-19 e a disposizione; pesa la squalifica di Hakan Calhanoglu, che sconterà stasera il turno di stop. Va comunque verso la panchina per stasera. Nei biancocelesti l’unico assente è l’infortunato Francesco Acerbi. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Inzaghi è pronto a schierare Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa; quest’ultimo ha vinto il ballottaggio con Dimarco. A centrocampo da sciogliere il dubbio sul sostituto di Calhanoglu: per Sky ci sarà Gagliardini e non Vidal, sorpasso avvenuto nelle ultimissime ore. Conferme per Brozovic e Barella, sulle fasce spazio a Dumfries e Perisic. In attacco Sanchez è in pole su Correa, l’altra maglia è di Lautaro Martinez. Dalla panchina, come dicevamo in precedenza, Dzeko.

Nella Lazio invece pronto Radu al posto di Acerbi al centro della difesa accanto a Luiz Felipe, con Hysaj e Marusic sulle due fasce. A centrocampo conferme per Milinkovic e Cataldi, mentre per la terza maglia da mezzala sinistra c’è Basic in pole su Luis Alberto. In attacco Immobile da prima punta, mentre sono in tre per due posti sulle fasce: Felipe Anderson e Pedro in pole, ma in corsa c’è anche l’ex Verona Zaccagni.