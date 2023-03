Inter-Lecce, la probabile: ecco chi al posto di Skriniar e Dimarco. E in attacco…

L'Inter deve rialzare la testa dopo il KO contro il Bologna e la sfida contro il Lecce di domani è da non sbagliare, per non rischiare di complicare la corsa Champions. E, per l'occasione, Inzaghi potrebbe fare a meno sia di Skriniar che di Dimarco: "Nella giornata di venerdì, si sono allenati ancora a parte sia Dimarco sia Skriniar sia Correa, che hanno già saltato la sfida del Dall'Ara contro il Bologna. E' possibile che Simone Inzaghi debba nuovamente rinunciare a tre giocatori importanti contro il Lecce, nella 25esima giornata di Serie A", conferma Gianluca Di Marzio.

Per questo motivo, in difesa, il posto di Skriniar potrebbe essere preso da Darmian, con Acerbi - favorito su De Vrij - e Bastoni a completare il trio arretrato. Dumfries e Gosens dovrebbero essere i due esterni, mentre in cabina di regia potrebbe toccare a Brozovic, con Calhanoglu e Barella mezzali mentre Mkhitaryan potrebbe prendere un turno di riposo, almeno dall'inizio. In attacco tutto è aperto ma, secondo Di Marzio, Dzeko è in vantaggio su Lukaku mentre Lautaro appare certo di una maglia da titolare.