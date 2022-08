Inter, Equipe: “Skriniar, Psg non molla. Ma l’affare non avanza più perché…”

Quindici giorni a fine mercato e Simone Inzaghi è stato chiaro: l'Inter deve rimanere questa. E chi va assolutamente blindato è Milan Skriniar, nonostante l'interesse del Paris Saint-Germain, come scrive L'Equipe, non sia ancora tramontato. Anzi, come riporta il quotidiano francese, la società francese non ha assolutamente rinunciato all'acquisto del centrale slovacco, che, insieme ai suoi agenti, ha già un accordo con Luis Campos. Il ds Antero Henrique sta moltiplicando i contatti con l'Inter, ma "l'affare non avanza più", scrive il quotidiano francese. Il club nerazzurro non si smuove infatti dalla sua richiesta di 70 milioni cash per Skriniar, ritenuta troppo alta dai parigini.