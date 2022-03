Inter, calo drastico in attacco. La difesa però regge. Il paradosso di certi dati

La squadra nerazzurra nel 2021 segnava una media di 2.4 gol a partita: un numero crollato. Eccelle in alcune cose ma è comunque terza

La squadra di Inzaghi, come spiegato da Skysport con l'ausilio di queste tabelle, sta vivendo una fase molto strana della stagione. C'è un paradosso che la racconta: nei numeri complessivi è prima in tante voci e tante statistiche come tiri fatti, assist ed è seconda per gol subiti, terza per possesso palla e km corsi. Eppure è terza in classifica (a meno sei dal Milan, a meno tre dal Napoli con una gara in meno).