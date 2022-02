SONDAGGIO – Inter-Liverpool: Vecino, Gagliardini e Vidal, su chi deve puntare Inzaghi?

Con Barella squalificato, sono tre le opzioni per il tecnico nerazzurro in vista della difficile gara di Champions contro i Reds

Gianni Pampinella

Come il Monte Zoncolan. L'Inter è vicina a chiudere il ciclo "terribile" con la partita più difficile, il Liverpool. Fisicamente i nerazzurri stanno attraversando un periodo di appannamento, forse non il momento ideale per affrontare la squadra di Klopp che fa dell'intensità una delle sue armi migliori. Inoltre Simone Inzaghi dovrà rinunciare al giocatore più da 'Premier', Nicolò Barella. Il centrocampista dovrà saltare sia l'andata che il ritorno dopo il rosso rimediato a Madrid. Il tecnico nerazzurro dovrà decidere chi prenderà il posto dell'italiano e la scelta è limitata a tre giocatori: Arturo Vidal, Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

VIDAL - Nella prima parte della stagione quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene. Preoccupa invece il rendimento delle ultime settimane. Quando è subentrato a gara in corso, Vidal ha dato la sensazione di essere un giocatore ormai a fine corsa. Se fisicamente non è al top, l'esperienza può giocare un ruolo chiave e in una partita come quella col Liverpool è un fattore da non sottovalutare. L'importante è che il tutto sia accompagnato dalla concentrazione e spesso è mancata.

VECINO - Quando è arrivato Inzaghi si pensava che il giocatore avrebbe trovato più spazio per la sua capacità di inserirsi in area di rigore. Ma fin qui l'uruguaiano ha giocato appena 474 minuti, inoltre quando chiamato in causa non è parso collegato al resto del gruppo.

GAGLIARDINI - Come per Vecino, anche su Gagliardini la scorsa estate si pensava avrebbe trovato maggiore spazio con Inzaghi. Quando era alla Lazio, il tecnico ha più volte richiesto a Lotito e Tare il centrocampista italiano. La sua fisicità può compensare i limiti tecnici e giocare un ruolo chiave contro il centrocampo del Liverpool.