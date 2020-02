Inter-Ludogorets, la probabile: c’è Eriksen dal 1′, Lukaku-Sanchez in attacco. Difesa inedita

Domani l’Inter torna in campo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Contro i bulgari Antonio Conte dovrà fare a meno di tre giocatori: Gagliardini, Sensi e Handanovic. Inoltre non ci sarà Lautaro Martinez che all’andata è stato ammonito ed era diffidato. Secondo quanto riporta Sky Sport, è probabile che la difesa cambi e che i tre a giocare davanti a Padelli possano essere D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo possibile l’impiego di Eriksen dal 1′ insieme a Borja Valero e Barella. A destra Moses è favorito su Candreva, a sinistra in vantaggio Biraghi su Young. In attacco scelte obbligate per l’allenatore (Esposito ha solo due allenamenti sulle gambe) che con molta probabilità manderà in campo la coppia formata da Lukaku-Sanchez.

(Sky Sport)