Inter-Ludogorets, Conte studia la formazione in base alla Juve. Dubbio in attacco

Ludogorets e molto probabilmente con le seconde linee. La formazione che Conte sceglierà di schierare contro i bulgari dipenderà molto dalla gara contro la Juventus. Nella gara di EL non ci sarà Lautaro, squalificato. E allora il dubbio è su Lukaku: giocherà comunque dal primo minuto? Esposito non ha ancora recuperato se non per la panchina e quindi potrebbe giocare accanto a Sanchez,Vergani. Non è da escludere l'esordio in prima squadra per l'attaccante della Primavera nerazzurra.

Oppure dietro al cileno, per far riposare Romelu, potrebbe giocarci Eriksen, in posizione più avanzata. A quel punto cosa cambierebbe a centrocampo? Bisognerà vedere se Conte intende far giocare il danese dal primo minuto contro la Juve: potrebbe tenerlo in panchina in Europa se lo volesse tra i titolari dell’Allianz Stadium.