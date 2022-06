GdS – Inter-Lukaku, le condizioni e una deadline chiara. E Lautaro è ‘collegato’

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Big Rom vede solo Milano nel suo futuro, sponda nerazzurra. Deadline e condizioni per il ritorno

Alessandro Cosattini

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Big Rom vede solo Milano nel suo futuro, sponda nerazzurra. La deadline dell’operazione è nota e ribadita anche da Gazzetta.it: fine giugno. Per via del Decreto Crescita e dei vantaggi che avrebbero i nerazzurri nell’ingaggiare nuovamente l’attaccante belga. “Fine giugno è l’ultimo momento utile per riprendere in prestito il colosso belga, evitando bagni di sangue. Subito dopo sarebbe un grande problema, anche se il Chelsea aprisse completamente al prestito, nel frattempo Lukaku ha già comunicato che “si accontenterebbe” di un ingaggio da 7,5 milioni e mezzo a stagione, circa la metà rispetto ai suoi attuali emolumenti. Sarebbe un grande problema perché a livello fiscale diventerebbe un’operazione impossibile, praticamente un salasso per le casse societarie che hanno bisogno di respirare”, sottolinea la rosea.

Big Rom vuole solo l'Inter

Simone Inzaghi è il primo a insistere per il ritorno di Big Rom dopo averlo allenato per pochi giorni la scorsa estate. Paulo Dybala è sempre più vicino, ma il tecnico nerazzurro vuole anche il belga, diverso per caratteristiche rispetto all’argentino. Lukaku vuole solo l’Inter, dicevamo, e Gazzetta lo sottolinea senza mezzi termini: “Lukaku non vuole prendere in considerazione un’altra soluzione che non sia l’Inter. Almeno per le prossime due settimane, almeno fino a quando sarà lui a mettersi in ginocchio dai Blues per farsi liberare. Il prestito dovrebbe essere oneroso, da circa 25 milioni, ma questo è un altro discorso. […] Lui oggi non vuole sentire parlare di altro, la vede come una rincorsa disperata e indispensabile per archiviare un anno terribile dal punto di vista professionale. Indirettamente collegate le big inglesi che un attaccante lo vogliono prendere”, sottolinea la rosea.

Collegato a Lautaro

E collegato è anche Lautaro Martinez, secondo quanto sottolineato da Alfredo Pedullà sempre sul sito della Gazzetta. Perché, oltre al Bayern Monaco in Germania, anche le big inglesi cercano una punta, Manchester City a parte. “Ora, noi non dubitiamo delle parole di Alejandro Camano, agente del Toro, che ha ribadito recentemente come non sia in discussione il desiderio del suo assistito di restare all’Inter. Gli crediamo, è una sacrosanta verità. Ma è lo stesso Camano ad ammettere che le cose di oggi possono cambiare domani: proprio la vicenda Lukaku della scorsa estate dovrebbe essere istruttiva per chi si fida delle parole e non va oltre. Lautaro ha appena rinnovato fino al 2026, ha interessi extracalcistici a Milano, tecnicamente sarebbe un errore cederlo. Infatti gli occhi di Simone Inzaghi si illuminano al semplice pensiero di poter avere tre specialisti come Dybala, Lukaku e Lautaro.

Poi ci sono alcune riflessioni da fare, abbastanza urgenti per procrastinarle. La prima: la contemporanea coesistenza dei tre fenomeni sarebbe possibile, ma imporrebbe una virata improvvisa rispetto al solito 3-5-2. La seconda: fino a quando ci sarà mezza possibilità, con o senza Kane, l’ambiziosissimo Conte non si tirerà indietro. Ma ora bisogna aspettare che sulla vicenda Lukaku ci siano certezze assolute, il campo principale è sempre e soltanto lui”, si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)