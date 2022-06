Inter, Lukaku già mercoledì a Milano: viaggio anticipato per un motivo

Interrompere per un giorno le vacanze non sarà di certo un problema. Romelu Lukaku ha voglia di Inter e mercoledì sarà a Milano per completare l'iter che lo porterà alla firma sul contratto per la sua seconda avventura in nerazzurro.

Con un giorno d'anticipo rispetto a quanto stabilito in partenza. Il motivo? Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "L’anticipazione del viaggio a Milano si è resa necessaria anche per dettagli burocratici: meglio accorciare i tempi, l'inizio di luglio è pur sempre la data limite per ottenere i benefici del Decreto Crescita. Questa possibilità ha reso possibile ciò che altrimenti sarebbe stato impossibile. Grazie allo sconto fiscale, l’Inter potrà dare al suo centravantone uno stipendio fuori dai propri nuovi standard: 8,5 milioni netti che al lordo costano “solo” 12. In ogni caso, un 35% in meno di quanto Lukaku avrebbe guadagnato se non avesse puntato i piedi a Londra".