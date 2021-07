Inter, Lukaku: “Contento di essere tornato. Lavoreremo per realizzare i sogni dei tifosi”

Le parole dell'attaccante belga rientrato oggi in gruppo dopo le tre settimane di vacanze

Romelu Lukaku è tornato ad Appiano Gentile. L'attaccante belga, a margine del primo allenamento alla corte di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Qui un'anticipazione: "Sono stato con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po', ma mi sono anche allenato per essere in forma e per iniziare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci per il campionato, speriamo di fare meglio dell'anno scorso. Sono davvero contento di tornare qui. Speriamo di continuare il bel percorso iniziato e di continuare a vincere. Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni".