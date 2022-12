Inter, ormai Lukaku viaggia spedito: la tabella di Inzaghi per riaverlo al top

L'attaccante belga sta lavorando finalmente con continuità con i compagni e vuole solo tornare a giocare e segnare

Daniele Vitiello

Romelu Lukaku è tornato a lavorare con i compagni e vuole riprendersi l'Inter. La delusione per l'inizio di stagione al di sotto delle attese è cocente e il belga ha bisogno di minuti e gol per mettersela alle spalle. Con Inzaghi il dialogo è continuo e lo staff nerazzurro gli ha preparato un piano per non fallire il primo grande appuntamento del nuovo anno.

Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Lukaku vuole arrivare all’appuntamento con la ripresa del campionato al cento per cento della condizione. Se poi basterà per garantire una presenza in campo di novanta minuti, lo si capirà strada facendo e forse dipenderà anche da come andrà il match. Ma l’obiettivo primario adesso è arrivarci al top, per questo Romelu e Simone Inzaghi - insieme a tutto lo staff tecnico - hanno stilato una tabella di marcia per migliorare la condizione settimana dopo settimana. Adesso il belga lavora pienamente con il gruppo, poi resta sul campo per un lavoro atletico extra. Il recupero procede spedito, ma è sempre meglio non forzare i tempi".

Inter, la tabella per il rientro di Lukaku — Sabato a Siviglia l'Inter scenderà nuovamente in campo. Con Lukaku? Questo non è ancora chiaro, ma per un motivo in particolare: "La presenza di Romelu è ancora incerta, e non per problemi fisici o scelte precauzionali. L’idea alternativa è quella di lasciarlo ancora ad Appiano Gentile a lavorare, a mettere benzina nelle gambe, migliorare la tenuta aerobica e la resistenza alla velocità per evitare di avere altri problemi in futuro. Si deciderà domani, ma qualora si optasse per portarlo in Spagna, Romelu giocherà al massimo un tempo".

Poi si tornerà in Italia. E l'amichevole tra i fratelli Inzaghi sarà già un banco di prova importante per il belga: "Giovedì prossimo, a Reggio Calabria, andrà in scena il derby della famiglia Inzaghi: Pippo ospiterà Simone, un modo diverso per farsi gli auguri di Natale. E il regalo per il tecnico nerazzurro sarà quello di rivedere il suo numero 90 a guidare l’attacco della sua Inter. Se prima di Natale Romelu riuscisse a garantire almeno 45’ a grande intensità, poi il 29 in casa del Sassuolo si potrebbe provare ad aumentare il minutaggio: almeno un’ora, se non addirittura 75 minuti. La base di partenza è comunque già buona e lascia pensare al futuro con ottimismo".