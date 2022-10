Gds – Inter, Lukaku stamani alla Pinetina ad allenarsi. A Firenze? Sì a meno di…

E' partito il countdown per rivedere in campo Romelu Lukaku. Il centravanti belga è infatti sempre più vicino al rientro e, come spiega La Gazzetta dello Sport, freme per esserci sabato prossimo con la Fiorentina. Si legge: "Romelu Lukaku non vuole più perdere tempo e stamani, prima di assistere da bordo campo alla vittoria sulla Salernitana, è andato alla Pinetina ad allenarsi.