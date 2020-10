Inter, Lukaku straordinario: 40 gol in 56 partite, meglio del Fenomeno. Numeri pazzeschi

L’Inter si appoggia in tutto e per tutto su Romelu Lukaku. Il belga, trascinatore già nella scorsa stagione, è ormai sempre più determinante e uomo chiave per la manovra e per la finalizzazione dei nerazzurri. Oltre al grandissimo lavoro che fa in campo, i numeri sono poi tutti dalla sua parte. L’ex United, come mostrato da questa grafica di SportMediaset, ci ha impiegato 56 partite per raggiungere quota 40 gol, addirittura quattro in meno del Fenomeno.

Lukaku, con una media gol di 0.71 a partita, ha dunque scavalcato autentiche leggende della storia dell’Inter come appunto Ronaldo, Vieri, Eto’o. Staccatissimo l’ex centravanti Icardi, che i 40 gol li ha raggiunti in 82 presenze. Al suo arrivo all’Inter l’anno scorso, Antonio Conte definì Big Rom un diamante grezzo: ora si può dire con assoluta certezza che il numero 9 della Beneamata è un vero gioiello fatto e finito.