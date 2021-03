L’Inter macina chilometri: nessuno come i nerazzurri. Quello che corre di più…

Questo aspetto legato alla corsa è uno dei segreti del successo della squadra nerazzurra

Diversi sono i segreti del successo dell'Inter di Antonio Conte. Prima in classifica col vento in poppa, la squadra nerazzurra sembra avere un serbatoio più capiente delle altre del campionato. Su questo si sofferma il Corriere dello Sport: "L'Inter è la squadra della Serie A che corre di più: 113,021 i chilometri di media a incontro. Un bel contributo lo dà Brozovic, il migliore del torneo con 11,8 chilometri a gara, ma anche Barella, sesto nella speciale classifica (11,28), e Skriniar (10,76), non si risparmiano. Non è casuale che i nerazzurri abbiano finora segnato 45 dei loro 65 gol nella ripresa: quando gli altri calano a causa della stanchezza, gli uomini di Conte colpiscono".

Il lavoro di Antonio Conte si vede tutto: "Merito del tecnico di Lecce e del suo staff che, come da loro "tradizione", hanno impostato una preparazione atletica super. Durante il ritiro la vita per Handanovic e compagni è stata durissima perché, nonostante le poche vacanze estive, i ritmi imposti sono risultati assai pesanti e, complice l'eliminazione dalle coppe europee, non ci sono state troppe concessioni neppure nelle settimane "piene" di allenamenti. Il risultato però è un serbatoio della benzina quasi sempre riempito al massimo. Rispetto a inizio stagione, inoltre, l'Inter corre "meglio". L'ex ct era partito con il 3-4-1-2 e il baricentro molto alto, così i metri da coprire spesso erano troppi e, anche per le caratteristiche dei tre dietro, il numero dei gol incassati preoccupava. Il ritorno al 3-5-2 e soprattutto la scelta di difendersi più bassi e compatti per poi ripartire sono state le mosse chiave".