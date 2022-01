Inter, mani su Bremer: arriva già a gennaio? Tre possibili contropartite

Il centrale del Torino è il rinforzo individuato in viale della Liberazione per garantire continuità al reparto arretrato

Daniele Vitiello

In viale della Liberazione si riflette anche su come mantenere altissimo il livello del reparto arretrato. A tal proposito, sottolinea il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio hanno individuato il colpo giusto. Spiega il quotidiano: "L ’ Inter ha messo le mani su Bremer. Il brasiliano è il rinforzo designato per la difesa di Inzaghi. Da escludere, a meno di evoluzioni al momento non preventivabili, un suo arrivo già a gennaio. Ma per giugno, il club nerazzurro si è già messo al lavoro con il Torino per trovare un’intesa, forte proprio della preferenza del centrale nato a Itapitanga. In estate, infatti, Marotta e Ausilio avranno decisamente più libertà di manovra, rispetto ad ora".

Questo perché sembra avvicinarsi la possibilità di un addio nel pacchetto difensivo di Inzaghi: "Nei programmi di viale Liberazione è già stata messa in cantiere la partenza di uno tra De Vrij e Skriniar. Il favorito, in tal senso, è l'olandese, sia perché il rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2023 come quello dello slovacco) appare più complicato, sia perché il prossimo 5 febbraio compirà 30 anni. E, peraltro, Bremer ha tutto per essere il suo sostituto ideale, essendo il perno centrale della difesa a 3 di Juric".

Chiara la valutazione del club granata: "Cairo valuta anche più di 20 milioni un Bremer arrivato ormai alla terza stagione da titolare, costantemente su ottimi livelli di rendimento. E come si è già notato in questa prima parte del campionato, la “cura” Juric lo ha fatto crescere ulteriormente". Aperto uno spiraglio per gennaio, ma al momento sembra difficile: "L’Inter non può spendere a gennaio e per la squadra granata sarebbe complicato trovare un sostituto. Unica eventualità, uno scambio di prestiti (almeno inizialmente), ma Marotta e Ausilio possono offrire soltanto Kolarov, oppure uno tra Vecino o Sensi".